Подтопивший дороги сильный ливень обрушился 27 июля на Адлерский район Сочи

Залповые дожди, которые прошли в Адлерском районе Сочи подтопили федеральную автотрассу А-147, которая соединяет Россию и Абхазию в Краснодарском крае.

Гроза, которую сопровождал сильный ливень обрушилась на южную часть Сочи привела к локальным подтоплениям дорог и тротуаров. В водяную «ловушку» попали многие местные и приезжие автомобилисты, машины которых заглохли во время преодоления затопленных участков улиц. Движение в Адлере и прилегающих поселках было сильно затруднено.

С залитого водой верхнего уровня эстакады в районе адлерского железнодорожного вокзала на улицу внизу обрушился настоящий водопад, который залил несколько проезжавших машин. Также ливень залил здесь автомобильные парковки и остановки общественного транспорта. Сообщается о локальных подтоплениях нескольких территорий в селе Молдовка.

В аэропорту Сочи ТАСС сообщили, что воздушная гавань курорта работает в штатном режиме несмотря на ненастные погодные условия. По состоянию на 17:30 ливень в Адлерском районе не прекращается, но интенсивность осадков сильно снизилась.

Днем ранее пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю распространила штормовое предупреждение о непогоде в Краснодарском крае, которое будет действовать 26 и 27 июля. В эти дни южной и восточной части региона местами ожидается ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами до 23 м/с. На участке от Анапы до Магри возможно формирование смерчей над морем.

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