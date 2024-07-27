Второй за сутки подземный толчок был зарегистрирован 27 июля в море под Туапсе

Повторный толчок магнитудой в 3,7 баллов зафиксировали в субботу в 11:19 в Туапсинском районе. Информацию подтвердил Обнинский сейсмологический центр.

В сообщении говорится, что эпицентр землетрясения находился в акватории Черного моря, между Туапсе и сочинским микрорайоном Лазоревское. Максимум землетрясения был зафиксирован в 4,6 км от берега на глубине 5 км.

В администрации муниципалитета сообщают, что разрушений и пострадавших в населенных пунктах района нет. И первый и второй толчки были примерно одинаковы по интенсивности, но повторный на суше был менее ощутим, сообщили в официальном Telegram-канале администрации муниципалитета.

Ранее 27 июля утром на территории Туапсе уже было зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,9 баллов. Сейсмологическая аппаратура крупнейших сервисов мониторинга землетрясений зафиксировала подземный толчок 27 июля в 09:35.

По информации сайта VolcanoDiscovery, землетрясение случилось на территории Туапсе в точке с координатами 44.08837 39.0916. Глубина, на которой произошел толчок, составила около 5 км.

Позднее Обнинский сейсмологический центр, расположенный в Калужской области, сообщил, что максимального значения толчки достигли в море, в 40 километрах от побережья Туапсе.

Местные жители в соцсетях сообщили о звоне посуды в шкафах, раскачивании люстр, беспокойстве домашних животных, а также о гуле сопровождавшем толчки. По шкале Рихтера такое землетрясение считается слабым и почти не ощущается.

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