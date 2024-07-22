Землетрясение магнитудой 3,3 произошло 22 июля у берегов Сочи
Происшествия
22.07.2024 13:22
Сейсмологические службы зафиксировали подземный толчок 22 июля в 10:22.
По данным Европейского сейсмоцентра, землетрясение произошло в 32 км к северо-западу от Сочи и 16 км к юго-востоку от Лазаревского.
Эпицентр толчков находился на глубине 5 км, магнитуда землетрясения составила 3,3.
Информации о пострадавших и разрушениях нет. Местные жители о толчках не сообщали.
По шкале Рихтера такое землетрясение считается слабым и практически не ощущается.
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