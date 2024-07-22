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Землетрясение магнитудой 3,3 произошло 22 июля у берегов Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zemletryasenie-magnitudoj-3-3-proizoshlo-22-iyulya-u-beregov-sochi
Землетрясение магнитудой 3,3 произошло 22 июля у берегов Сочи
Фото emsc-csem.org

Сейсмологические службы зафиксировали подземный толчок 22 июля в 10:22.

По данным Европейского сейсмоцентра, землетрясение произошло в 32 км к северо-западу от Сочи и 16 км к юго-востоку от Лазаревского.

Эпицентр толчков находился на глубине 5 км, магнитуда землетрясения составила 3,3.

Информации о пострадавших и разрушениях нет. Местные жители о толчках не сообщали.

По шкале Рихтера такое землетрясение считается слабым и практически не ощущается.

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