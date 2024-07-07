Между Сочи и Туапсе 7 июля произошло землетрясение магнитудой 3,6

Подземный толчок был зафиксирован сейсмологическими службами 7 июля в 8:09 по московскому времени.

По данным Европейского сейсмоцентра, землетрясение произошло на расстоянии 8 км от поселка Вардане и 27 км — от Сочи. Эпицентр толчков находился на глубине 5 км, магнитуда землетрясения составила 3,6. Информацию о землетрясении подтвердили на Обнинской сейсмостанции.

Подземный толчок ощутили жители ближайших к Сочи населенных пунктов — Якорной Щели, Головинки, а также Туапсе, Новомихайловского, Шепси и Небуга.

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