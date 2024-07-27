Землетрясение магнитудой 3,9 произошло 27 июля на территории Туапсе

Сейсмологическая аппаратура крупнейших сервисов мониторинга землетрясений зафиксировала подземный толчок 27 июля в 09:35.

По информации сайта VolcanoDiscovery, землетрясение случилось на территории Туапсе (координаты 44.08837 39.0916) в районе Городского пляжа. Глубина, на которой произошел толчок, составила около 5 км.

Позднее Обнинский сейсмологический центр, расположенный в Калужской области, сообщил, что максимального значения толчки достигли в море, в 40 километрах от побережья Туапсе.

Минутой ранее подземный толчок с такой же магнитудой произошел в 380 км от Туапсе — в районе грузинского города Цаленджиха. Эпицентр толчков находился на глубине 9,1 км.

В виду очень небольшой силы землетрясения пострадавших и разрушений нет. Местные жители в соцсетях сообщили о звоне посуды в шкафах, раскачивании люстр, беспокойстве домашних животных, а также о гуле сопровождавшем толчки. По шкале Рихтера такое землетрясение считается слабым и почти не ощущается.

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