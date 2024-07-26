Штормовое предупреждение объявили на Кубани из-за ливней с грозами и града

В Краснодарском крае 26 и 27 июля будет действовать штормовое предупреждение по непогоде. В эти дни южной и восточной части региона местами ожидается ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами до 23 м/с.

На участке от Анапы до Магри возможно формирование смерчей над морем.

Спасатели на время буйства стихии призывают быть внимательней и соблюдать все необходимые меры безопасности. В случае отключения освещения или подачи газа важно выключить все газовые и электрические приборы

Читайте также: экстренное предупреждение о пожароопасности 5 класса действует на Кубани.