Экстренное предупреждение о пожароопасности 5 класса действует на Кубани

На Черноморском побережье Краснодарского края объявили 5 класс пожароопасности.

В связи с этим в регионе действует ряд ограничений. Так, в лесах запрещено жечь костры вблизи сухой травы и поваленных деревьев.

«Разводить костер необходимо на открытых площадках, окружив место разведения минерализованной полосой не менее 0,5 м. По истечении необходимости костер должен быть залит водой или засыпан землей», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В случае обнаружения пожара необходимо покинуть место ЧП, предупредить всех находящихся поблизости и сообщить о случившемся по номерам: 112, 01 или 101.

Как писал интернет-портал, запрет на посещение лесов в Краснодарском крае продлили до 9 августа. Ограничения ввели в регионе с июня в связи с участившимися случаями возникновения лесных пожаров, которые наносят значительный ущерб лесному хозяйству.