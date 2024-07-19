Запрет на посещение лесов в Краснодарском крае продлили до 9 августа

Ограничения ввели в регионе с июня в связи с участившимися случаями возникновения лесных пожаров, которые наносят значительный ущерб лесному хозяйству.

Сейчас туристы не могут въезжать на личном транспорте на территорию лесного фонда. Однако разрешены пешие прогулки при строгом соблюдении требований пожарной безопасности.

Согласно приказу главы минприроды, в период действия ограничений в лесах могут находиться только лесопожарные, пожарные и аварийно-спасательные формирования, а также лесная охрана, оперативные службы, добровольная дружина и специализированная техника, сообщает пресс-служба минприроды Краснодарского края.

Жителей и гостей края просят неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности в лесах и близлежащих территориях.

При возникновении пожара нужно звонить по телефонам: 112, 8-(800)-100-94-00, 8-(861)-229-15-38.

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