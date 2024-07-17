С начала года 30 лесных пожаров зафиксировали в Краснодарском крае

Только за последнюю неделю спасатели тушили одновременно пять лесных пожаров. Пламя погубило десятки гектаров уникальной зеленой зоны. Практически в каждом природном пожаре виноват человек.

Эксперты подсчитали, что на восстановление леса под Новороссийском, где еще накануне горел пожар, потребуется около 200 лет. На Кубани уникальная природа ― редколесья средиземноморского типа. Таких в России больше нет.

«Можжевельник высокий, можжевельник вонючий, можжевельник красный, фисташка туполистная, дуб пушистый. Это основные строители этого сообщества. Есть и большое количество травянистых растений, орхидей очень много», ― рассказывает член Экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко.

Все эти растения летом беспощадно уничтожает огонь. И виноваты люди.

«По данным с видеокамеры, которая расположена примерно в 100 м отсюда, на базе отдыха «Фрегат», удалось понять, что распространение огня началось именно с этого места. Чаще всего причиной становится человек, который оставляет открытый огонь, окурки и битое стекло», ― сообщает специальный корреспондент Яна Анненкова.

В пожаре в районе поселка Сосновка в Геленджике также виноваты люди. Возгорание на склоне горы близ села Бжид возле бухты Инал предположительно началось из-за фейерверка.

Крупные лесные пожары на побережье происходят каждое лето. В прошлом году в районе «Сафари Парка» в Геленджике сгорело более 100 га леса. Возгорание спровоцировал местный житель, который готовил к продаже электрокабель. Полицейские задержали виновного и возбудили уголовное дело, а в лесах усилил контроль над людьми.

«Лесной фонд патрулируют патрульные группы лесопожарного центра, сотрудники муниципалитета, сотрудники полиции. Теперь будут устанавливаться фотоловушки в местах пикников», ― говорит руководитель Новороссийского филиала краевого лесопожарного центра Вячеслав Брыкин.

Спасатели напоминают, что разводить костры в лесу нельзя. Запрещено выбрасывать непотушенные сигареты и разбрасывать мусор. Все это становится причиной пожара, нарушителей ждет наказание.

«Если по результатам проверки выяснится, что пожар ― дело рук поджигателя, то он будет привлечен к ответственности по ст. 261 УК РФ — умышленное уничтожение леса путем поджога. Если причинен крупный ущерб, наказывается штрафом в размере до 3 млн рублей либо лишением свободы сроком до 10 лет», ― отмечает руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Александр Рунов.

С начала года на Кубани зафиксировано 30 лесных пожаров, и этот показатель серьезно превышает прошлогодний показатель.

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