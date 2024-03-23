Меры антитеррористической защиты усилят в больницах Краснодарского края

Глава министерства здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов 23 марта поручил усилить меры антитеррористической защиты в медучреждениях.

Решение усилить меры безопасности приняли после теракта в «Крокус Сити Холле» в Московской области.

«Необходимо немедленно и до особого распоряжения усилить меры антитеррористической защиты», — написал Филиппов в Telegram.

В больницах и поликлиниках края усилят пропускной режим в отношении пациентов, посетителей и сотрудников. Также исключат заезд на территорию постороннего транспорта, уточнят схемы оповещения и проведут осмотры и обходы зданий и территории.

Также глава краевого минздрава рассказал, где можно сдать кровь для пострадавших в «Крокус Сити Холле».

ГБУЗ «Станция переливания крови» министерства здравоохранения Краснодарского края, по адресу Краснодар, ул. Димитрова, 166;

Белореченский филиал ГБУЗ СПК, по адресу Белореченск, ул. Толстого, 160;

Кореновский филиал ГБУЗ СПК, по адресу Кореновск, ул. Новые Планы, 8;

Новороссийский филиал ГБУЗ СПК, по адресу Новороссийск, ул. Видова, 87-а;

Ейский филиал ГБУЗ СПК, по адресу Ейск, ул. К.Либкнехта, 68;

Армавирский филиал ГБУЗ СПК, по адресу Армавир, ул. Ленина, 107;

Сочинский филиал ГБУЗ СПК, по адресу Сочи, ул. Дмитриевой, 34.

Также 23 марта мобильная бригада СПК будет работать в Горячем Ключе ул. Ленина, 191, а 24 марта — в станице Северской на улице Петровской, 4. Время работы с 9:00 до 13:00. Для того, чтобы стать донором, нужно иметь при себе паспорт и СНИЛС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», после теракта в «Крокус Сити Холле» мэр Краснодара Евгений Наумов распорядился отменить все массовые мероприятия в краевой столице. В Краснодаре усилили меры безопасности. Ряд университетов перешел на дистанционное обучение.