В Краснодаре усилили меры безопасности после теракта в «Крокус Сити Холле»

В настоящее время оперативная обстановка в городе спокойная. Все городские службы, жизнеобеспечивающие предприятия работают штатно.

Меры безопасности усилены. Жителей и гостей краевой столицы призывают быть более бдительными.

Власти города напомнили, что при обнаружении бесхозных предметов, необходимо позвонить по номеру 112 и отойти на безопасное расстояние до прибытия оперативных служб, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», накануне в Краснодаре отменили все массовые мероприятия. Мэр Краснодара Евгений Наумов выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших. Также меры безопасности после теракта в Подмосковье усилили в Сочи.