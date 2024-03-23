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В Краснодаре усилили меры безопасности после теракта в «Крокус Сити Холле»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-usilili-mery-bezopasnosti-posle-terakta-v-krokus-siti-holle
В Краснодаре усилили меры безопасности после теракта в «Крокус Сити Холле»
Фото пресс-службы администрации Краснодара

В настоящее время оперативная обстановка в городе спокойная. Все городские службы, жизнеобеспечивающие предприятия работают штатно.

Меры безопасности усилены. Жителей и гостей краевой столицы призывают быть более бдительными.

Власти города напомнили, что при обнаружении бесхозных предметов, необходимо позвонить по номеру 112 и отойти на безопасное расстояние до прибытия оперативных служб, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», накануне в Краснодаре отменили все массовые мероприятия. Мэр Краснодара Евгений Наумов выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших. Также меры безопасности после теракта в Подмосковье усилили в Сочи.

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