После теракта в «Крокус Сити Холле» меры безопасности усилили в Сочи

О введении дополнительных мер безопасности утром 23 марта сообщил глава курорта Алексей Копайгородский.

Для обеспечения безопасности жителей и гостей города на транспортных хабах и в местах массового скопления людей полиция и силовые структуры усилили контроль и патрулирование важных объектов.

Копайгородский подчеркнул, что в настоящее время оперативная обстановка в Сочи остается спокойной.

«Все службы жизнеобеспечения работают штатно. Вместе мы преодолеем любые трудности», — написал Копайгородский в Telegram.

По данным на утро 23 марта в больницах столицы и Подмосковья находятся 115 человек. Среди н их пять детей. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Список опознанных погибших опубликуют в 10:00.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по данным на 3:20 23 марта, число жертв теракта в «Крокус Сити Холле» — более 60 человек.