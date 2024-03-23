Университет «Сириус» после теракта в Подмосковье перешел на дистанционку

Университет «Сириус» перешел на дистанционное обучение с 23 марта.

Решение перейти на дистанционное обучение приняли после теракта в «Крокус Сити Холле».

«Университет «Сириус» перешeл на дистанционное обучение с 23 марта. Это необходимо для обеспечения безопасности обучающихся и сотрудников», — цитирует сообщение пресс-службы университета «РБК Краснодар».

Об отмене очных занятий накануне сообщили в Кубанском государственном университете.

«23 марта 2024 года, в университете объявлен днем контролируемой самостоятельной работы», — сообщили в Telegram-канале вуза.

Занятия в КубГТУ на 23 марта были переведены на дистанционный режим. Также в дистанционном режиме 23 марта учатся студенты КубГАУ.

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