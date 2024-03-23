Стихийные мемориалы в память о погибших в Подмосковье организовали на Кубани

Поминальные службы по погибшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле» 23 марта проходят в храмах Краснодарского края.

В Краснодаре на цифровых экранах запустили трансляцию со словами соболезнования и поддержки погибшим и пострадавшим в теракте. В войсковом соборе Александра Невского прошла поминальная служба. Стихийный мемориал организовали на улице Постовой. Также на улицах города появились траурные баннеры.

В Сочи стихийный мемориал организовали напротив железнодорожного вокзала. Жители Новороссийска несут цветы и детские игрушки к мемориалу возле памятника жертвам необъявленных войн в сквере Рыбнева.

В Геленджике возложить цветы можно на центральной площади. В Анапе стихийный мемориал организовали у часовни святого пророка Осии на площади возле здания администрации.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», число погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» выросло до 93 человек.