Мэр Краснодара рассказал о состоянии пострадавших от падения крыши в школе №29

Сильный ветер сорвал кровлю с крыши школы № 29 утром 25 мая. Пострадали 10 детей, двое из них остаются в больнице.

Мэр Краснодара Евгений Наумов 27 мая рассказал о состоянии пострадавших школьников.

«Двое ребят, пострадавших после падения части кровли из-за сильного ветра в школе № 29, идут на поправку. Проходят дообследование, после чего врачи сообщат о сроках выписки», — написал Наумов в Telegram.

Он также сообщил, что поврежденный участок крыши накрыли пленкой, чтобы уберечь школу от дождя. Планируется, что сегодня эксперты начнут обследование и определят алгоритм дальнейших действий.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», инцидент произошел 25 мая в 8:18, до начала торжественной линейки. По поручению главы краевого следственного управления Андрея Маслова по данному факту завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов сообщил, что тяжелых пострадавших среди детей нет. В основном, несовершеннолетние получили порезы и ссадины. Позже в этот день мэр Краснодара сообщил, что почти все дети выписаны домой. Некоторым назначено амбулаторное лечение.