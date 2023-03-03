Мэр Краснодара Евгений Наумов занял второе место в медиарейтинге первых лиц ЮФО в феврале

Компания «Медиалогия» опубликовала рейтинг первых лиц столиц субъектов Южного федерального округа по количеству упоминаний в СМИ за февраль 2023 года. В топ-3 рейтинга вошли главы Ростова-на-Дону, Краснодара и Астрахани.

Рейтинг составлен на основании количества упоминаний глав в СМИ.

Лидером рейтинга с медиаиндексом 11 556,5 стал глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко. Второе место у главы Краснодара Евгения Наумова. Его медиаиндекс составил 7 697,2. Третье место у главы Астрахани Олега Полумордвинова с медиаиндексом 3 275,0.

Также в рейтинг вошла председатель гордумы Краснодара Вера Галушко. Она на шестой строчке с медиаиндексом 1 158,2.

Самыми цитируемыми в феврале были новости с комментариями Евгения Наумова о введении режима повышенной готовности в связи с погодными условиями, разработке проекта нового мусорного полигона, мерах борьбы со стихийными свалками и «серыми» мусорщиками, а также о строительстве новой школы в Копанском.

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