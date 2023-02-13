Мэр Краснодара поручил построить большую школу в хуторе Копанском

Об этом глава краевого центра Евгений Наумов заявил 13 февраля на еженедельной планерке.

Новую школу в Копанском планируют построить на улице Кокоры, 4/2 — в 400 м от действующей школы № 79. Земельный участок по этому адресу находится в муниципальной собственности и имеет вид разрешенного пользования — строительство детсада или школы. Рядом находится еще один участок, который можно присоединить для строительства большой школы.

«Во время стройки учебный процесс в старой школе будет продолжен. Дети смогут спокойно там находиться, пока не построим новое учреждение», — рассказал глава департамента строительства Краснодара Иван Горобец.

Он добавил, что после завершения строительства новой школы появится возможность перевести в нее всех учеников СОШ № 79, а старую школу снести.

«Все трезво понимают ситуацию. Надо приступать к проектированию и строить. Самые эффективные параметры — это 1100 и 1550 мест в смену. Из этого нужно исходить», — отметил Наумов.

Сейчас в школе № 79 учатся 297 детей. Это почти в три раза выше положенной нормы. В кабинетах на 11 человек учат не менее 20 школьников, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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