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Мэр Краснодара поручил построить большую школу в хуторе Копанском

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/mer-krasnodara-poruchil-postroit-bolshuyu-shkolu-v-hutore-kopanskom
Мэр Краснодара поручил построить большую школу в хуторе Копанском
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Об этом глава краевого центра Евгений Наумов заявил 13 февраля на еженедельной планерке.

Новую школу в Копанском планируют построить на улице Кокоры, 4/2 — в 400 м от действующей школы № 79. Земельный участок по этому адресу находится в муниципальной собственности и имеет вид разрешенного пользования — строительство детсада или школы. Рядом находится еще один участок, который можно присоединить для строительства большой школы.

«Во время стройки учебный процесс в старой школе будет продолжен. Дети смогут спокойно там находиться, пока не построим новое учреждение», — рассказал глава департамента строительства Краснодара Иван Горобец.

Он добавил, что после завершения строительства новой школы появится возможность перевести в нее всех учеников СОШ № 79, а старую школу снести.

«Все трезво понимают ситуацию. Надо приступать к проектированию и строить. Самые эффективные параметры — это 1100 и 1550 мест в смену. Из этого нужно исходить», — отметил Наумов.

Сейчас в школе № 79 учатся 297 детей. Это почти в три раза выше положенной нормы. В кабинетах на 11 человек учат не менее 20 школьников, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: школу на 1,5 тыс. мест в поселке Плодородном Краснодара планируют открыть в июне. Здание школы уже готово более чем на 70%. Первых учеников школа встретит 1 сентября 2023 года.

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