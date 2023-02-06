Школу на 1,5 тыс. мест в поселке Плодородном Краснодара планируют открыть в июне

Здание школы уже готово более чем на 70%. Первых учеников школа встретит 1 сентября 2023 года.

В школе разместят кабинеты, 3 спортзала, пищеблок и столовую на 600 мест, библиотеку и актовый зал почти на 500 мест. На территории учреждения оборудуют спортивный кластер для занятий футболом, баскетболом, волейболом, легкой атлетикой и гимнастикой. Кроме того, создадут места для отдыха, подвижных игр и мероприятий.

«Школа — долгожданная для поселка. По документации планировалось сдать ее в эксплуатацию к концу года. Но у нас другие планы — к 1 сентября школа должна полноценно функционировать», — сказал директор департамента строительства Иван Горобец.

Также в районе улицы Батуринской в краевой столице до конца мая планируют ввести в эксплуатацию детский сад на 350 мест. Информация обо всех проектируемых и строящихся соцобъектах собрана в специальном разделе на сайте городской администрации.

В этом году благодаря рекордному социальному строительству в 10 школах планируют создать 12 тыс. 350 мест, в 22 детских садах — более 5,5 тыс. мест. Также планируется достроить детскую поликлинику в микрорайоне Гидростроителей, три спортивных объекта и водопроводные сети в поселке Октябрьском для многодетных семей, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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