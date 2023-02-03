Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Детсад в станице Елизаветинской под Краснодаром планируют достроить в июле

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/detsad-v-stanitse-elizavetinskoj-pod-krasnodarom-planiruyut-dostroit-v-iyule
Детсад в станице Елизаветинской под Краснодаром планируют достроить в июле
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Детский сад возводят по нацпроекту «Демография» на участке площадью свыше 14 тыс. кв. м. В настоящее время готовность объекта составляет почти 90%.

Ввести в эксплуатацию детсад планируют в июле текущего года. На объекте ведутся работы по устройству входных групп, продолжается внутренняя отделка, укладка ламината и окраска теневых навесов. Специалисты закупают и устанавливают технологическое оборудование.

Площадь здания детсада составляет почти 8 тыс. кв. м. На первом этаже планируют разместить восемь групп, пищеблок, прачечную, медблок и помещение охраны. На втором этаже тоже обустроят восемь групп, спортзал и кладовую спортинвентаря, музыкальный зал, инвентарную, кабинеты психолога и завхоза.

В подвальном этаже будут находиться инженерные коммуникации и технические помещения.

На территории детсада оборудуют две зоны: игровую и хозяйственную. В игровой зоне расположат 16 открытых игровых площадок, а также 2 площадки для занятий физкультурой. В хозяйственной части предусмотрено размещение мусорных контейнеров, площадок для чистки ковров, трансформаторной подстанции и КПП, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре завершают строительство детсада на 350 мест в Прикубанском округе.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Семь рабочих погибли при пожаре в строительном модуле в Севастополе
Семь рабочих погибли при пожаре в строительном модуле в Севастополе
Кубанские участники СВО выступили против концерта Александра Реввы в Краснодаре
Кубанские участники СВО выступили против концерта Александра Реввы в Краснодаре
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
Стоимость строительства крематория в Краснодаре выросла до 300 млн рублей
Стоимость строительства крематория в Краснодаре выросла до 300 млн рублей
Маршрутчик в Краснодаре высадил школьницу с особенностями развития из-за отсутствия наличных
Маршрутчик в Краснодаре высадил школьницу с особенностями развития из-за отсутствия наличных
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Переехавший на Кубань ветеран Айказ Овсепян рассказал про Сталинградскую битву
  2. Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
  3. Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
  4. В Сочи женщину оштрафовали на 2 тыс. рублей за экстремистскую фразу на корейском языке
  5. Выбежавшего на горнолыжную трассу в Красной Поляне быка вернули хозяину
  6. Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России
Прямой эфир
Мы в соцсетях