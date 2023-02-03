Детсад в станице Елизаветинской под Краснодаром планируют достроить в июле

Детский сад возводят по нацпроекту «Демография» на участке площадью свыше 14 тыс. кв. м. В настоящее время готовность объекта составляет почти 90%.

Ввести в эксплуатацию детсад планируют в июле текущего года. На объекте ведутся работы по устройству входных групп, продолжается внутренняя отделка, укладка ламината и окраска теневых навесов. Специалисты закупают и устанавливают технологическое оборудование.

Площадь здания детсада составляет почти 8 тыс. кв. м. На первом этаже планируют разместить восемь групп, пищеблок, прачечную, медблок и помещение охраны. На втором этаже тоже обустроят восемь групп, спортзал и кладовую спортинвентаря, музыкальный зал, инвентарную, кабинеты психолога и завхоза.

В подвальном этаже будут находиться инженерные коммуникации и технические помещения.

На территории детсада оборудуют две зоны: игровую и хозяйственную. В игровой зоне расположат 16 открытых игровых площадок, а также 2 площадки для занятий физкультурой. В хозяйственной части предусмотрено размещение мусорных контейнеров, площадок для чистки ковров, трансформаторной подстанции и КПП, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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