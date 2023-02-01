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В Краснодаре завершают строительство детсада на 350 мест в Прикубанском округе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-zavershayut-stroitelstvo-detsada-na-350-mest-v-prikubanskom-okruge
В Краснодаре завершают строительство детсада на 350 мест в Прикубанском округе
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Детский сад в районе улиц имени Кирилла Россинского и Батуринской возводят по нацпроекту «Демография».

Учреждение рассчитано на 350 мест. К строительству приступили в прошлом году, в настоящее время готовность объекта составляет более 90%. Ввести детсад в эксплуатацию планируют в ближайшие месяцы.

В здании завершают отделочные работы, монтаж воздуховодов, изоляции, систем вентиляции и кондиционирования. Монтируют ограждения лестниц, красят теневые навесы. Завершено благоустройство территории.

В детсаду разместят медицинский и процедурный кабинеты, буфетную, музыкальный и спортивный залы, кабинеты логопеда и психолога, а также групповые и спальные комнаты. На территории оборудовали детские игровые площадки.

В общей сложности в районе улиц имени Кирилла Россинского и Батуринской запланированы 3 детских сада, каждый на 350 мест. Один детсад уже сдали в эксплуатацию, строительство других продолжается. Кроме того, здесь строится школа на 1 тыс. 550 мест, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: новый детский сад в Тимашевском районе начнут строить летом 2023 года.

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