В Краснодаре завершают строительство детсада на 350 мест в Прикубанском округе
Детский сад в районе улиц имени Кирилла Россинского и Батуринской возводят по нацпроекту «Демография».
Учреждение рассчитано на 350 мест. К строительству приступили в прошлом году, в настоящее время готовность объекта составляет более 90%. Ввести детсад в эксплуатацию планируют в ближайшие месяцы.
В здании завершают отделочные работы, монтаж воздуховодов, изоляции, систем вентиляции и кондиционирования. Монтируют ограждения лестниц, красят теневые навесы. Завершено благоустройство территории.
В детсаду разместят медицинский и процедурный кабинеты, буфетную, музыкальный и спортивный залы, кабинеты логопеда и психолога, а также групповые и спальные комнаты. На территории оборудовали детские игровые площадки.
В общей сложности в районе улиц имени Кирилла Россинского и Батуринской запланированы 3 детских сада, каждый на 350 мест. Один детсад уже сдали в эксплуатацию, строительство других продолжается. Кроме того, здесь строится школа на 1 тыс. 550 мест, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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