Новый детский сад в Тимашевском районе начнут строить летом 2023 года

Поручение приступить к строительству детского сада в станице Новокорсунской в кратчайшие сроки дал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время «Прямой линии» 12 января. С такой просьбой к главе Кубани обратилась жительница села Тимашевского района.

Первым этапом работы в станице Новокорсунской станет снос аварийного здания. Администрация района уже направила заявку на выделение средств для строительства садика. Техника должна выйти на объект 1 июня.

Новый сад будет рассчитан на 160 мест. Ясли, группы для детей младшего возраста, пищеблок, медпункт и административные помещения разместят на первом этаже. На втором оборудуют спортивный и музыкальный залы, кабинеты для творчества и группы для детей среднего, старшего и подготовительного возраста. Для маломобильных граждан в здании сделают лифт.

Всего более 14 тыс. вопросов поступило на «Прямую линию» губернатора Кубани от жителей городов и районов края, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жительница Новокорсунской рассказала, что детский сад в станице закрыли в марте 2021 года, его признали аварийным. В конце 2021 года здание должны были снести и начать строительство нового. Но старое здание стоит до сих пор, а детей жители возят в Тимашевск или соседний хутор.