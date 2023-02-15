На строительство нового мусорного полигона под Краснодаром направят 1,2 млрд рублей

Новый мусорный полигон в хуторе Копанском планируют построить до конца 2024 года. Инвестиционное соглашение подписали АО «Мусороуборочная компания» и министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края.

Сумма инвестиций в проект составит 1,2 млрд рублей. Мэр Краснодара Евгений Наумов 15 февраля посетил действующий мусоросортировочный комплекс и осмотрел площадку под новый полигон.

«Ежегодно сюда привозят около 650 тыс. т мусора, который жители выбрасывают в контейнеры. Специалисты здесь вручную сортируют отходы, чтобы пустить на переработку то, что можно. Сам увидел весь процесс. Объемы работы впечатляют. Но город растет, как и количество отходов. Нужен еще один полигон. Земля под это уже есть, утром осмотрел. Проект тоже разработан. Надеюсь, региональный оператор скоро начнет реализацию», — сказал Наумов.

Проект прошел Государственную экологическую экспертизу и получил положительное заключение от «Главгосэкспертизы». В ближайшее время планируют получить разрешение на строительство. Согласно плану, строительство полигона площадью 12 га займет 14 месяцев.

«Экран полигона будет обустроен по всем нормам. Будут применены геомембраны, геосинтетические бентонитовые маты, дренажные трубы сбора фильтрата, системы дегазации. Кроме того, планируется устройство канализационной насосной системы и очистных сооружений фильтрата мощностью порядка 200 куб. м в сутки», — сказал гендиректор АО «Мусороуборочная компания» Валерий Облогин.

В совещании также приняли участие замглавы Максим Онищенко и глава департамента городского хозяйства и ТЭК Сергей Сторчун. Евгений Наумов поручил оказать необходимую поддержку в реализации проекта, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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