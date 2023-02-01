За год порядка 12 тыс. тонн вторсырья отобрали на сортировочном комплексе в Краснодаре

Отходы, собранные жителями Краснодара, проходят досортировку на сортировочном комплексе Мусороуборочной компании в хуторе Копанском.

За 2022 год на переработку отправили свыше 5,8 тыс. т стекла, порядка 3,4 тыс. т пластика, около 2,4 тыс. т макулатуры, свыше 0,4 тыс. т металла и порядка 20 т тетрапака.

Из макулатуры изготовили новые школьные тетради, коробки и салфетки. Использование вторсырья помогает сберечь от вырубки десятки тысяч деревьев. Сданный на переработку металл позволяет экономить тонны железной руды. Переработанный пластик применяют в изготовлении ящиков, пряжи, канцтоваров.

По нацпроекту «Экология» на Кубани активно внедряют раздельный сбор отходов. Устанавливают все больше отдельных контейнеров для пластика, бумаги и стекла. Это позволяет достигать целевых показателей реализации нацпроекта, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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