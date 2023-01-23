Более 4,4 тыс. контейнеров для сбора пластика установили на Кубани в 2022 году

Контейнеры закупили за счет федеральной субсидии по нацпроекту «Экология».

Свыше 4 тыс. 400 контейнеров установили в 41 муниципалитете, рассказала заместитель министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Мария Краснощекова.

«Это позволяет принимать на сортировочные комплексы региональных операторов уже предварительно отсортированный населением пластик. На ленте вручную происходит досортировка по раздельным видам пластика, который в дальнейшем отправляется на мусороперерабатывающие заводы», — отметила Мария Краснощекова.

Переработка пластика позволяет уменьшить потребление нефти и газа, а также электроэнергии и снизить выбросы углекислого газа в атмосферу. Использование вторсырья уменьшает степень загрязнения окружающей среды.

Всего на Кубани установлено около 10 тыс. контейнеров для сбора пластика, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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