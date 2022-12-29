В Славянском районе для сбора пластика установили 134 контейнера
Металлические сетчатые контейнеры для раздельного сбора мусора установили в муниципалитете по нацпроекту «Экология».
Они появились на специальных площадках в селах Прикубанском, Коржевском, Анастасиевском, Рисовом, Черноерковском, Целинном, Кировском, Ачуевском, Прибрежном и в Славянске-на-Кубани.
Всего в 2022 году закупили 4 тыс. 426 контейнеров для сбора пластика. Их установят в 41 муниципалитете, в целом по краю будет порядка 10 тыс. баков, отметила заместитель начальника отдела обращения с отходами производства и потребления министерства ТЭК и ЖКХ края Евгения Дудко.
«Внедрение раздельного сбора — это важный этап формирования экономики замкнутого цикла, что в конечном итоге позволит сокращать полигонные захоронения и увеличивать объем переработки вторсырья в полезную продукцию», — цитирует Евгению Дудко пресс-служба администрации Краснодарского края.
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