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В Славянском районе для сбора пластика установили 134 контейнера

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-slavyanskom-rajone-dlya-sbora-plastika-ustanovili-134-kontejnera
В Славянском районе для сбора пластика установили 134 контейнера
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Металлические сетчатые контейнеры для раздельного сбора мусора установили в муниципалитете по нацпроекту «Экология».

Они появились на специальных площадках в селах Прикубанском, Коржевском, Анастасиевском, Рисовом, Черноерковском, Целинном, Кировском, Ачуевском, Прибрежном и в Славянске-на-Кубани.

Всего в 2022 году закупили 4 тыс. 426 контейнеров для сбора пластика. Их установят в 41 муниципалитете, в целом по краю будет порядка 10 тыс. баков, отметила заместитель начальника отдела обращения с отходами производства и потребления министерства ТЭК и ЖКХ края Евгения Дудко.

«Внедрение раздельного сбора — это важный этап формирования экономики замкнутого цикла, что в конечном итоге позволит сокращать полигонные захоронения и увеличивать объем переработки вторсырья в полезную продукцию», — цитирует Евгению Дудко пресс-служба администрации Краснодарского края.

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