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МЧС: 252 человека участвуют в тушении пожара на нефтебазе в Темрюкском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/mchs-252-cheloveka-uchastvuyut-v-tushenii-pozhara-na-neftebaze-v-temryukskom-rajone
МЧС: 252 человека участвуют в тушении пожара на нефтебазе в Темрюкском районе
Фото ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Сообщение о возгорании резервуара с нефтепродуктами в поселке Волна поступило в МЧС 3 мая в 3:05.

Пожару был присвоен высший ранг, площадь возгорания превысила 1,2 тыс. кв. м.

На месте работают 4 ствола, 7 лафетных стволов для охлаждения соседних резервуаров. Задействованы 2 пожарных водоема на территории нефтебазы объемом по 6 тыс. куб. м, проложено 16 магистральных линий. Прибыли 5 пожарных поездов и 2 восстановительных поезда, 3 автоцистерны поставлены на гидрант.

Проводится пенная атака. Распространения огня на соседние резервуары не допущено. Пострадавших нет. Всего к тушению пожара привлечено 252 человека, 55 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на территории предприятия АО «Таманьнефтегаз» утром 3 мая произошло возгорание резервуара с нефтепродуктами. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев взял ситуацию под личный контроль. Он опроверг информацию об эвакуации жителей поселка Волна.

Источник в экстренных службах Краснодарского края сообщил о том, что резервуар с нефтепродуктами в поселке Волна загорелся в результате падения беспилотника. Эта информация официально не подтверждена.

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