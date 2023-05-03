МЧС: 252 человека участвуют в тушении пожара на нефтебазе в Темрюкском районе

Сообщение о возгорании резервуара с нефтепродуктами в поселке Волна поступило в МЧС 3 мая в 3:05.

Пожару был присвоен высший ранг, площадь возгорания превысила 1,2 тыс. кв. м.

На месте работают 4 ствола, 7 лафетных стволов для охлаждения соседних резервуаров. Задействованы 2 пожарных водоема на территории нефтебазы объемом по 6 тыс. куб. м, проложено 16 магистральных линий. Прибыли 5 пожарных поездов и 2 восстановительных поезда, 3 автоцистерны поставлены на гидрант.

Проводится пенная атака. Распространения огня на соседние резервуары не допущено. Пострадавших нет. Всего к тушению пожара привлечено 252 человека, 55 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.