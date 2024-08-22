«Маугли» из Новороссийска отвезли к бабушке в Дагестан

Пятилетнего мальчика нашли в мае на одной из улиц поселка Кирилловка.

Мальчика отправили в приют в Абинском районе, где он провел месяц. После этого правоохранителям удалось найти бабушку ребенка — она живет в Дагестане.

По данным источника в правоохранительных органах, внука передали бабушке, которая оформляет документы на опеку. О родителях ребенка почти ничего не известно. Правоохранители не исключают, что мать мальчика могла погибнуть, пишет «КП»-Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мальчика без взрослых заметили 21 мая в поселке Кирилловка на площадке возле местного клуба на улице Красной, 42. Полиция 24 мая опубликовала видеозапись, на которой запечатлено, как 21 мая в 21:14 мужчина ведет мальчика за руку и оставляет одного на улице.

Позже мальчика поместили в социально-реабилитационный центр в Абинске. В июне его навестил глава Новороссийска Андрей Кравченко. Полицейские Новороссийска установили предположительные данные родственников ребенка, мальчика опознала бабушка по фотографии.