Родных брошенного на улице 5-летнего мальчика больше недели ищут в Новороссийске

Ребенка нашли на улице в селе Кирилловка 21 мая. Полиция Новороссийска продолжает поиск родственников и устанавливает личность мальчика.

В настоящее время ребенок находится в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних в городе Абинске. С ним работают психологи и педагоги.

Всех располагающих информацией, которая может помочь установить данные ребенка и его родственников, просят сообщить в полицию по телефонам 102, 112 или в дежурную часть полиции Новороссийска 8(8617)60-55-10, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мальчика без сопровождения взрослых заметили 21 мая в поселке Кирилловка на площадке возле местного клуба на улице Красной, 42. Мальчика, предположительно 5 лет, поместили в детскую больницу. Предположительно, мальчика зовут Заур. Полиция Новороссийска 24 мая опубликовала видеозапись, на которой запечатлено, как 21 мая в 21:14 мужчина ведет мальчика за руку и оставляет одного на улице.