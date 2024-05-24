Оставивший 5-летнего мальчика на улице в Новороссийске человек попал на видео

Полиция Новороссийска 24 мая опубликовала видеозапись, на которой запечатлен взрослый и ребенок.

На кадрах, сделанных одной из камер видеонаблюдения 21 мая в 21:14, запечатлено, как неизвестный ведет мальчика за руку и затем оставляет одного на улице. Розыск родственников ребенка продолжается.

Граждан, обладающих информацией о личности мальчика и его родителях, просят позвонить в полицию по телефонам: 102, 112, 8 (8617) 60-55-10, сообщает пресс-служба УМВД России по Новороссийску в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мальчика без сопровождения взрослых заметили 21 мая в поселке Кирилловка на площадке возле местного клуба на улице Красной, 42. Мальчика поместили в детскую больницу. На вид ему около 5 лет. На вопросы он не отвечал, не разговаривал, но при этом ребенок все понимает. Предположительно, мальчика зовут Заур.