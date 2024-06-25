Полиция нашла бабушку мальчика, оставленного на улице в Новороссийске

Полицейские Новороссийска установили предположительные данные родственников ребенка, найденного в мае на одной из улиц поселка Кирилловка.

Информацию о возможных родственниках мальчика проверили. Для этого сотрудники полиции выехали в служебную командировку в один из субъектов РФ.

«Сейчас личность ребенка точно установлена, мальчика опознала бабушка. В ближайшее время во взаимодействии с органами опеки будет подготовлена вся необходимая документация для возвращения ребенка родственникам», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

Проверка по факту произошедшего продолжается.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мальчика без взрослых заметили 21 мая в поселке Кирилловка на площадке возле местного клуба на улице Красной, 42. Пятилетнего ребенка поместили в детскую больницу. Предположительно, его зовут Заур. Полиция 24 мая опубликовала видеозапись, на которой запечатлено, как 21 мая в 21:14 мужчина ведет мальчика за руку и оставляет одного на улице.

В настоящее время ребенок находится в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних в городе Абинске. В июне найденного в селе Кирилловка ребенка навестил глава Новороссийска Андрей Кравченко. По его словам, здоровью малыша ничего не угрожает. Ежедневно с ним работают опытные психологи и социальные педагоги.