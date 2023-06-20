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Матери умершей от побоев 7-летней девочки предъявили обвинение в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/materi-pogibshej-v-sochi-7-letnej-devochki-predyavili-obvinenie
Матери умершей от побоев 7-летней девочки предъявили обвинение в Сочи
Фото пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Следственный отдел СКР по Сочи продолжает расследование уголовного дела в отношении 31-летней матери погибшей девочки.

Женщину обвиняют в оставлении в опасности и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Кроме того, сейчас продолжается расследование уголовных дел в отношении 24-летнего сожителя матери погибшего ребенка, обвиняемого в убийстве малолетней, а также участкового, который подозревается в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сожитель матери не менее 15 раз ударил 7-летнюю девочку ремнем, в том числе по голове и шее. После избиения состояние девочки ухудшалось, но ни мать, ни ее сожитель за помощью не обращались. Ночью 2 июня, спустя шесть дней, женщина вызвала скорую, однако девочка скончалась по дороге в больницу.

Подозреваемого в убийстве девочки суд заключил под стражу на 2 месяца. В отношении матери погибшей и участкового полиции возбудили уголовные дела.

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