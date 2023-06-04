Суд на 2 месяца заключил под стражу подозреваемого в убийстве 7-летней девочки в Сочи

Преступление произошло ночью 27 мая на улице Тимирязева.

По данным следствия, 24-летний местный житель избил 7-летнюю дочь своей сожительницы. От полученных травм девочка скончалась 2 июня.

Он нанес девочке не менее 15 ударов, в том числе кожаным ремнем, по различным частям тела. Свои действия он объяснял наказанием за непослушание, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Центральный районный суд Сочи 4 июня рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого. С учетом того, что мужчина подозревается в совершении особо тяжкого преступления, был неоднократно судим, и, находясь на свободе, может представлять опасность для общества, суд заключил его фигуранта под стражу на два месяца, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», после избиения состояние девочки ухудшалось, но ни мать, ни ее сожитель скорую помощь не вызывали. К медикам мать обратилась только через шесть дней, ночью 2 июня. Ребенок умер в машине скорой помощи по пути в больницу.