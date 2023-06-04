Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Суд на 2 месяца заключил под стражу подозреваемого в убийстве 7-летней девочки в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sud-na-2-mesyatsa-zaklyuchil-pod-strazhu-podozrevaemogo-v-ubijstve-7-letnej-devochki-v-sochi
Суд на 2 месяца заключил под стражу подозреваемого в убийстве 7-летней девочки в Сочи
Фото пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Преступление произошло ночью 27 мая на улице Тимирязева.

По данным следствия, 24-летний местный житель избил 7-летнюю дочь своей сожительницы. От полученных травм девочка скончалась 2 июня.

Он нанес девочке не менее 15 ударов, в том числе кожаным ремнем, по различным частям тела. Свои действия он объяснял наказанием за непослушание, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Центральный районный суд Сочи 4 июня рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого. С учетом того, что мужчина подозревается в совершении особо тяжкого преступления, был неоднократно судим, и, находясь на свободе, может представлять опасность для общества, суд заключил его фигуранта под стражу на два месяца, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», после избиения состояние девочки ухудшалось, но ни мать, ни ее сожитель скорую помощь не вызывали. К медикам мать обратилась только через шесть дней, ночью 2 июня. Ребенок умер в машине скорой помощи по пути в больницу.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 4 июня
Какой сегодня праздник: что отмечают 4 июня
Какой сегодня праздник: что отмечают 3 июня
Какой сегодня праздник: что отмечают 3 июня
Не аллерген, но переносчик: врач рассказал об опасности тополиного пуха
Не аллерген, но переносчик: врач рассказал об опасности тополиного пуха
Троица 2023: когда отмечают, традиции и история праздника
Троица 2023: когда отмечают, традиции и история праздника
Капнуло масло: как спасти одежду от жирного пятна
Капнуло масло: как спасти одежду от жирного пятна
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях