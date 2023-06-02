Мужчина до смерти избил 7-летнюю дочь сожительницы в Сочи. Девочка умирала 6 дней

Преступление произошло 27 мая на улице Тимирязева.

Правоохранители установили, что 24-летний мужчина вместе с сожительницей и ее дочерью снимали квартиру на курорте. Ночью он не менее 15 раз ударил девочку ремнем, в том числе по голове и шее. По его словам, ребенок не слушался, поэтому он ее наказывал.

Порсле этого девочке стало плохо, но в больницу за помощью ни мать девочки, ни ее сожитель не обращались. Ночью 2 июня, спустя шесть дней, женщина вызвала скорую, однако девочка скончалась по дороге в больницу.

Возбудили уголовное дело. Злоумышленника задержали. Следствие намерено ходатайствовать перед судом о его заключении под стражу. Продолжаются следственные действия, направленные на установления обстоятельств произошедшего.

Органы предварительного следствия изучат условия жизни и воспитания ребенка, а также установят причины и условия преступления. Бездействию органов профилактики и матери погибшей девочки дадут правовую оценку. Ход расследования находится под контролем руководителя краевого следственного управления Андрея Маслова, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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