За истязание детей будут судить бывшего воспитателя детского сада в Краснодаре

В мае Краснодаре завершили расследовать уголовное дело в отношении 25-летней женщины, которую обвиняют в истязании воспитанников детского сада.

По данным следствия, с марта 2022 по февраль женщина работала младшим воспитателем одного из детских садов в Краснодаре. Она применяла жестокие противозаконные методы воспитания и систематически применяла к детям физическое и психологическое насилие из-за их непослушания, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Во время расследования уголовного дела обвиняемая признала свою вину. Следствие собрало достаточно доказательств, материалы дела передали в суд.

Читайте также: били ногами и таскали за волосы: истязавших детей воспитательниц частного детсада будут судить в Сочи.