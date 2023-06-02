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За истязание детей будут судить бывшего воспитателя детского сада в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/za-istyazanie-detej-budut-sudit-byvshego-vospitatelya-detskogo-sada-v-krasnodare
За истязание детей будут судить бывшего воспитателя детского сада в Краснодаре
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

В мае Краснодаре завершили расследовать уголовное дело в отношении 25-летней женщины, которую обвиняют в истязании воспитанников детского сада.

По данным следствия, с марта 2022 по февраль женщина работала младшим воспитателем одного из детских садов в Краснодаре. Она применяла жестокие противозаконные методы воспитания и систематически применяла к детям физическое и психологическое насилие из-за их непослушания, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Во время расследования уголовного дела обвиняемая признала свою вину. Следствие собрало достаточно доказательств, материалы дела передали в суд.

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