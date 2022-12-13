Били ногами и таскали за волосы: истязавших детей воспитательниц частного детсада будут судить в Сочи

В Сочи завершили расследование уголовного дела в отношении двоих воспитательниц детских садов «Империя детства» и «Теремок». Женщин обвиняют в истязании воспитанников.

По данным следствия, в январе и феврале 2021 года 53-летняя и 38-летняя воспитатели били ногами маленькую девочку и 8-летнего мальчика. Женщины применяли и другие «методы» воспитания — били тряпкой, таскали воспитанников за волосы по полу и оскорбляли.

Позже, в марте 2021 года, 53-летняя женщина открыла досуговый центр в том же жилом доме. В сентябре этого года она применила физическую силу в отношении 7-летнего мальчика. Ребенок получил кровоподтеки в области предплечья и шеи.

Возбудили уголовное дело об истязании двоих детей и ненадлежащем исполнении обязанностей по их воспитанию, соединенном с жестоким обращением. Кроме того, в отношении 53-летней женщины возбудили дело об оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности здоровья, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ пор Краснодарскому краю.

По ходатайству следователя обвиняемых поместили под домашний арест. Деятельность детских садов прекращена по инициативе прокуратуры. Расследование уголовного дела завершено, материалы дела передали в суд. Обвиняемым грозит от 3 до 7 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в управлении образования мэрии Сочи пояснили, что частный детский сад, в котором произошло преступление, работал нелегально. В реестре дошкольных учреждений он не числился. Прокурор Сочи направил в суд иск о запрете деятельности частного детского сада «Империя Детства» в связи с нарушениями законодательства. Однако Хостинский районный суд отказал в удовлетворении иска. В апелляционном порядке прокуратура оспорила решение суда и добилась закрытия частного детсада. Досуговый центр «Теремок» попал в поле зрения правоохранителей еще прошлой зимой. В нем провели проверку и выявили многочисленные нарушения. Досуговый центр закрыли.