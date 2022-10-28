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В Сочи закрыли частный детский сад, в котором избивали детей

Происшествия
28.10.2022 12:39
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-zakryli-chastnyj-detskij-sad-v-kotorom-izbivali-detej
В Сочи закрыли частный детский сад, в котором избивали детей
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Прокурор Сочи ранее направил в суд иск о запрете деятельности частного детского сада «Империя Детства» в связи с нарушениями законодательства. Однако Хостинский районный суд отказал в удовлетворении иска.

В апелляционном порядке прокуратура оспорила решение суда.

Известно, что на организатора частного детского сада возбуждены уголовные дела за истязание девочки во время работы в досуговом центре «Теремок» и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей в саду «Империя Детства».

Апелляционная инстанция согласилась с иском прокуратуры. Решение Хостинского районного суда было отменено. Деятельность сада запрещена, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на воспитателя частного детсада завели уголовное дело за избиение ребенка. Женщина регулярно била девочку руками и ногами по разным частям тела и таскала за волосы. В октябре женщине и ее коллеге предъявили обвинение.

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