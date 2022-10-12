В Сочи двум воспитателям частного детсада предъявили обвинение за избиение детей

Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Воспитатели частного детского сада 53 и 38 лет, в зависимости от роли каждой, обвиняются в истязании двух воспитанников, а также в четырех эпизодах ненадлежащего исполнения обязанностей.

По данным следствия, в январе и феврале 2021 года женщины систематически били 7-летнего мальчика и девочку, которой на тот момент было 8 лет, руками и ногами по различным частям тела. Также воспитатели били девочку тряпкой по телу, таскали воспитанников за волосы по полу и оскорбляли их. Причиной для таких методов «воспитания» становилось непослушание детей. Наличие видеокамер в помещении не смущало воспитателей.

В настоящее время следователи ходатайствуют о заключении женщин под домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается. Следователи устанавливают все обстоятельства совершенных преступлений и выявляют иные аналогичные факты.

В ходе следствия также будет дана юридическая оценка действиям руководства детсада. Расследование находится на контроле председателя СК России Александра Бастрыкина и руководителя краевого следственного управления Андрея Маслова, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по данным управления образования мэрии Сочи, этот частный детский сад, работал нелегально. В реестре дошкольных учреждений он не числился.