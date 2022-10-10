В Сочи на воспитателя частного детсада завели дело за истязания над ребенком

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Следователи возбудили уголовное дело на 53-летнюю женщину. Ее подозревают в истязании 9-летней девочки.

По версии следствия, в январе и феврале 2021 года воспитатель частного детского сада регулярно наносила 9-летней воспитаннице удары руками и ногами по разным частям тела. Также женщина била ребенка тряпкой и таскала за волосы. Для физического воздействия над девочкой воспитательница использовала незначительные поводы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего преступления. Она установят всех лиц, которые могут быть причастны к совершению преступлений против детей в этом частном детском саду.

Также сотрудники СК дадут юридическую оценку действиям сотрудников частного дошкольного учреждения в вопросе ненадлежащего исполнения обязанностей.

Руководитель СУ СК РФ по Краснодарскому краю Андрей Маслов поставил расследование этого уголовного дела на контроль.

За истязания над ребенком подозреваемой может грозить от трех до семи лет лишения свободы.

В Управлении образования Сочи пояснили, что частный детский сад, в котором произошло преступление, работал нелегально. В реестре дошкольных учреждений он не числился.

Так называемый досуговый центр «Теремок» работал по адресу: улица Коммунальная, 41Б. Он попал в поле зрения правоохранителей еще прошлой зимой. В нем провели проверку и выявили многочисленные нарушения. Досуговый центр закрыли.

«Надеемся, что виновные в жестоком обращении с детьми понесут заслуженное наказание в соответствии с действующим уголовным законодательством», — говорится в сообщении МЦУ Сочи.

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