Уголовные дела возбудили в отношении матери погибшей 7-летней девочки и участкового в Сочи

Мать девочки подозревается в оставлении в опасности и неисполнении родительских обязанностей, а участковый полиции — в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.

По данным следствия, 31-летняя женщина не защитила дочь от своего сожителя. После того, как мужчина избил ребенка 27 мая, не обратилась за медицинской помощью, из-за чего несовершеннолетняя скончалась.

Также установили, что жители дома, где пара снимала квартиру, в апреле этого года неоднократно обращались в полицию с заявлениями о возможном избиении девочки. Они сообщали, что с тех пор, как семья заселилась, постоянно были слышны детские крики и плач, в том числе ночью.

Однако участковый, который должен был проверить информацию, халатно отнесся к сообщениям. Он составил рапорт о том, что нарушений в квартире выявлено не было. Полицейский не принял мер к установлению обстоятельств происшествия, поэтому девочку продолжали избивать, что привело к ее смерти.

По уголовным делам продолжается следствие, правоохранители собирают доказательства. Назначен комплекс судебных экспертиз, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сожитель матери не менее 15 раз ударил 7-летнюю девочку ремнем, в том числе по голове и шее. После избиения состояние девочки ухудшалось, но ни мать, ни ее сожитель за помощью не обращались. Ночью 2 июня, спустя шесть дней, женщина вызвала скорую, однако девочка скончалась по дороге в больницу.

Подозреваемого в убийстве девочки суд заключил под стражу на 2 месяца.