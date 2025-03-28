Мальчик, лицо которого съели хаски в Сочи, успешно перенес первую пластику

Первый этап реконструктивно-пластического лечения выполнили в РДКБ Минздрава России 10 дней назад. После него врачи оценивают состояние мальчика как стабильное, средней степени тяжести.

В ходе первой пластической операции 9-летнему школьнику восстановили мягкие ткани в области губы. Лоскут для реимплантации вязли из предплечья. Сейчас у мальчика наблюдается положительная динамика.

«Контрольные исследования, УЗИ подтверждают кровоснабжение лоскута. Но важно подчеркнуть, что такое лечение — сложный и многоэтапный хирургический процесс, который требует продолжительного времени, терпения и совместных усилий большой мультидисциплинарной команды», — рассказал заведующий отделением реконструктивно-пластической хирургии РДКБ Антон Нарбутов.

По словам врача, маленький пациент позитивно настроен на выздоровление. Всю медицинскую помощь, в том числе высокотехнологичное и хирургическое лечение, он получает по полису ОМС. Привлечение дополнительных денежных средств со стороны семьи не требуется, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российской детской клинической больницы Минздрава России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», отец девятилетнего мальчика, которому хаски разорвали лицо, обвинил бывшую жену в краже со счета собранных на лечение ребенка средств. По его словам, открыть накопительный счет для сбора средств ему помогли друзья. Благодаря неравнодушным людям на лечение мальчика собрали более 6 млн рублей. Мужчина обнаружил, что 3 млн рублей со счета сняла живущая в Белореченске его бывшая супруга, с которой он давно в разводе. Мужчина рассказал, что во время развода он передал доверенность бывшей жене для ведение имущественных дел и доступ к счетам. По мнению мужчины, мотивом кражи стал долг по алиментам.

Два хаски напали на мальчика 26 февраля в СНТ «Авиатор» и разорвали ему лицо. На момент происшествия животных не кормили почти две недели. Возбудили уголовное дело. Позже в Сочи задержали и допросили хозяина собак, после чего ему предъявили обвинение.

Ребенка доставили на лечение в Москву в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава РФ. 6 марта его начали выводить из искусственной комы, он открыл глаза и смог ответить отцу. Школьнику уже разрешили вставать с постели и ходить по палате. Первую пластическую операцию по восстановлению лица ребенка провели 18 марта. По словам отца мальчика, операция длилась 14 часов. Мальчика уже перевели из реанимации в обычную палату.

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