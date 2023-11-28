Ливни и ураган до 29 м/с ожидаются 29 и 30 ноября в Краснодарском крае

На Кубани продлено экстренное предупреждение о сильных осадках и подъеме уровня воды в реках.

По данным Росгидромета, в течение суток 29 ноября, а также 30 ноября местами в крае ожидаются сильный дождь с грозой, градом и сильным ветром с порывами 20-23 м/с. В отдельных районах порывы ветра будут достигать 24-29 м/с. В отдельных районах ожидается очень сильный дождь.

На юго-западных притоках реки Кубань в Горячем Ключе, Крымском, Северском и Абинском районах, на реках юго-восточной части края в Мостовском, Лабинском, Курганинском, Отрадненском и Апшеронском районах, на реках Черноморского побережья в Геленджике и в Туапсинском районе ожидается подъем уровня воды, местами с превышением неблагоприятных отметок.

Возможно возникновение ЧС и происшествий, связанных с подтоплением территорий, активизацией экзогенных процессов, нарушением работы объектов жизнеобеспечения, сообщает Территориальный центр мониторинга и прогнозирования ЧС в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в крае действует штормовое предупреждение о налипании мокрого снега. По данным МЧС, 28 ноября в крае ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а также сильный гололед. В Сочи 28 ноября ожидается мокрый снег, а также налипание снега на провода и деревья. Как сообщил начальник ВНИИ ГОЧС Максим Бедило на селекторном совещании МЧС России, ураганный ветер до 30 м/с на этой неделе ожидается на Кубани и в 14 регионах РФ.