Ураганный ветер до 30 м/с на этой неделе ожидается на Кубани и в 14 регионах РФ

Об этом сообщил начальник ВНИИ ГОЧС Максим Бедило на селекторном совещании МЧС России.

По данным синоптиков, на текущей неделе в Краснодарском, Ставропольском, Камчатском, Красноярском краях, Сахалинской, Ростовской, Псковской, Новгородской, Ленинградской, Магаданской, Челябинской областях, а также республиках Адыгея, Крым и Северная Осетия и Чукотском автономном округе ожидается ураганный ветер до 30 м/с и выпадение осадков, местами до 25 мм. Из-за непогоды в этих регионах могут произойти крупные нарушения энергоснабжения в населенных пунктах и сбои в работе транспорта.

Кроме того, ученые прогнозируют подъемы уровней воды в реках Краснодарского края, Крыма, Адыгеи, Карачаево-Черкессии и Ростовской области, местами с достижением неблагоприятных отметок. Есть вероятность подтопления жилых домов и дворов.

Также на этой неделе будет высокий риск схода селевых потоков и оползней на автомобильные дороги на юге России, сообщает пресс-служба ВНИИ ГОЧС.

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