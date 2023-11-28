На Кубани устранили все энергоаварии, произошедшие из-за ураганного ветра

С 26 ноября на Краснодарский край обрушился ветер с порывами до 30-35 м/с, ставший причиной массовых отключений электричества в регионе.

Больше всего технологических нарушений за последние двое суток произошло на побережье Черного и Азовского морей. К полуночи 27 ноября энергетики восстановили подачу электричества основной сети 6-10 кВ во всех населенных пунктах Кубани, принявших удар от разгула стихии.

Всего в ликвидации последствий ураганного ветра на энергообъектах приняли участие около 250 человек и 103 единицы специальной техники. Они работали в круглосуточном режиме.

Сейчас энергетики отрабатывают индивидуальные заявки от населения на линиях электропередачи 0,4 кВ, сообщает пресс-служба «Россети Кубань».

Читайте также: ураганный ветер оставил без света жителей более 100 улиц в Краснодаре. Это произошло 26 ноября.