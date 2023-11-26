Ураганный ветер оставил без света жителей более 100 улиц в Краснодаре

Сообщения об отключениях начали поступать в ЕДДС Краснодара с 19:00.

Всего из-за повреждения на линии 6–10 кВ отключены 162 трансформаторные подстанции в Прикубанском и Карасунском округах.

Без света остались улицы Ивановская, Ильинская, Кизлярская, Надежды, Ольгинская, Орловская, Семеновская, Средняя, Троицкая, Лесопосадочная, Предчистая, Прерывистая, Проезжая, Сокол Евдокии, Тувинская, Овощная, Седина, Кирпильская, Клеверная, Колосистая, Кубанская, Поливная, Пшеничная, Снежная, Цветная, Абрикосовая, Вишневая, Грушевая, Западная, Зеленая, Клубничная, Литейная, Малиновая, Озерная, Центральная, Яблочная, Березовая, Пасхальная, Артемовская, Упорная, 4-я Сторожевая, Вольная, Канонирская, Оружейная, Островная, Пластунская, Приморская, Сенокосная, Сторожевая, Тихомировская, Лукьяненко, Наримановская, Огородная, Типиковая, Буковая, Курганная, Молодежная, Обрезная, Бригадная, Васюринская, Курганная, Мичурина, Молодежная, Хуторская, Шоссейная, Бородинская, Демченко, Крупской, Мира, Полевая, Репинская, Правый берег, Горная, Заводская, Кубанонабережная, Степная, Ессентукская, Станичная, Калинина, Лубяная, Нагорная, Ровная, Черепичная, Космоса, Советская, Производственная, Есенина, Светлая, Благовещенская, Ботаническая, Главная, Объединенная, Восходная, Пластуновская, Капитальная.

Еще на 16 улицах энергоснабжение оперативно восстановили. На месте аварии работает бригада энергетиков. Время восстановления подачи электричества уточняется, сообщает ЕДДС Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ураганный ветер добрался до Краснодара — порывом сорвало крышу многоэтажки.