Штормовое предупреждение о налипании мокрого снега объявили на Кубани

МЧС предупредило жителей Краснодарского края о сильном налипании снега.

По данным синоптиков, 28 ноября до 9 :00 и до конца суток в крае, исключая Черноморское побережье, ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а также сильный гололед.

Жителей края просят при налипании мокрого снега быть осторожными на улице, обращать внимание на целостность ЛЭП и в случае обрыва проводов звонить по телефонам экстренных служб 01, 101 и 8 (861) 268-64-40, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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