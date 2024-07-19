Лесной пожар в Туапсинском районе локализовали на площади 4 га

Задымление заметили 18 июля около 15:30 в лесу в границах сел Кривенковского, Георгиевского и Анастасиевки.

Лесной пожар в Туапсинском лесничестве Георгиевского участкового лесничества локализовали 19 июля около 7:00.

Примерная площадь локализации — 4 га, на месте работают 51 человек и 15 единиц техники. Специалисты проводят комплекс мер для ликвидации возгорания, сообщает пресс-служба краевого лесопожарного центра в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», задымление заметили в районе урочища в лесу Туапсинского района. Спустя несколько часов площадь тлеющих очагов достигла 1,5 га, к вечеру дымящиеся очаги выросли до площади 3,2 га.