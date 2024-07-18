До 3,2 га увеличилась площадь очагов лесного пожара в Туапсинском районе

Задымление заметили 18 июля около 15:30 в лесу в границах сел Кривенковского, Георгиевского и Анастасиевки.

Первое видео со стороны села Анастасиевка опубликовали в соцсетях местные жители.

Затем лесопожарная бригада установила, что загорелась сухая трава в Туапсинском лесничестве Георгиевском участковом лесничестве на площади 1,5 га.

Специалисты начали комплекс мер по локализации лесного пожара, а также стали наращивать силы и средства. Однако к вечеру дымящиеся очаги достигли площади 3,2 га, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

«Работы еще ведутся», — сообщили в региональном управлении МЧС.

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