Новый лесной пожар разгорается в Туапсинском районе

Задымление заметили 18 июля около 15:30 в районе урочища в границах сел Кривенковского, Георгиевского и Анастасиевки.

Видео с места происшествия в районе села Анастасиевка опубликовали в соцсетях очевидцы. На кадрах видно, что в лесу разгораются несколько дымящих очагов.

Угрозы местным жителям нет — до ближайшего населенного пункта около 1,5 км, путь к нему ограждает река Чилипси. Эвакуация людей не требуется.

На месте лесного пожара работают 27 человек и 8 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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