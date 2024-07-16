Лесной пожар в Геленджике полностью потушен спустя сутки

Возгорание природной подстилки в районе Сосновки под Геленджиком ликвидировано 16 июля в 18:10.

Тушение началось около 19:30 15 июля. Тогда огонь прошел 1 га. В 23:50 того же дня пожар удалось локализовать на площади 2 га.

В общей сложности в тушении пожара в Геленджике было задействовано 95 человек и 27 единиц техники, сообщает пресс-служба ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Геленджике нашли костровище, с которого начался лесной пожар. В тушении пожара под Геленджиком приняли участие сотрудники МЧС, Кубань-СПАС, а также спасатели, волонтеры, полицейские и казаки.