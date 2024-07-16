В Геленджике нашли костровище, с которого начался лесной пожар площадью 2 га

Крупное возгорание произошло вечером 15 июля в районе пляжа «Сосновка».

Около 23:50 лесной пожар удалось локализовать на площади порядка 2 га. На месте с огнем боролись около 250 человек.

Мэр Геленджика Алексей Богодистов в социальных сетях показал место в лесу, откуда начался масштабный пожар. Им оказалось костровище около СНТ «Сосновое», оставленное «дикарями» без присмотра.

«Еще одно подтверждение того, что в 90% случаев причиной пожара становится человеческий фактор», — написал Богодистов в Telegram.

Он уточнил, что пожарные по-прежнему продолжают работу по проливке территории, охваченной огнем.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в тушении пожара под Геленджиком приняли участие сотрудники МЧС, Кубань-СПАС, а также спасатели, волонтеры, полицейские и казаки. Кроме того, к месту пожара стянули 24 единицы техники.